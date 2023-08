Detido suspeito de roubo com arma de fogo em Arcos de Valdevez

A Polícia Judiciária deteve um homem de 54 anos por suspeita de roubo agravado, com utilização de arma de fogo, a uma residência em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, foi divulgado esta quinta-feira.

Segundo a PJ de Braga, o caso ocorreu em 31 de julho "quando pai e filho menor de idade regressaram à sua habitação, numa freguesia de Arcos de Valdevez, e foram surpreendidos pela presença de um indivíduo, com a face oculta, que remexia o interior da casa".

"O intruso empunhou uma arma de fogo, que apontou às vítimas e colocou-se em fuga, levando consigo objetos de valor e dinheiro", refere a PJ em comunicado.

Diligências, entretanto, realizadas pela PJ "permitiram a recolha de substanciais elementos indiciários e conduziram à detenção do arguido".

O homem, "com vasto registo criminal e já diversas vezes condenado por crimes idênticos", refere a PJ, encontra-se em liberdade condicional desde junho.

O suspeito vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.