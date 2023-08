Detido jovem suspeito de matar outro com uma faca no Seixal

Um jovem de 21 anos foi detido por ser suspeito de ter matado outro com uma faca, em agosto de 2022, no concelho do Seixal, divulgou a Polícia Judiciária (PJ) esta quinta-feira.

Em comunicado, a PJ de Setúbal explicou que o detido é suspeito de um crime de "homicídio qualificado na forma consumada", perpetrado sobre um jovem de 25 anos.

Segundo a PJ, o crime teve lugar em agosto do ano passado, no concelho do Seixal, quando o suspeito, juntamente com outras três pessoas, abordou a vítima, que se encontrava no interior de uma garagem, com intuito de o questionar sobre a posse de uma bicicleta.

"No decurso da discussão, o agressor desferiu uma facada no peito da vítima, vindo esta a falecer em consequência de tal agressão", lê-se na nota.

Ainda de acordo com a PJ, após a prática deste crime o suspeito terá fugido para o estrangeiro, existindo registo de ter estado em vários países da União Europeia.

O detido vai ser presente a tribunal para interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.