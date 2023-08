Incêndio em camião condicionou trânsito no Túnel do Marão

A circulação de trânsito no Túnel do Marão, na Autoestrada 4 (A4), faz-se de forma condicionada no sentido Amarante - Vila Real devido a um incêndio num veículo pesado de mercadorias, que obrigou momentaneamente ao corte total da via.

Fonte da GNR de Vila Real explicou à agência Lusa que o incêndio rodoviário ocorreu no sentido Amarante - Vila Real e, por precaução, devido ao fumo, houve um "corte total" nas duas galerias da infraestrutura rodoviária às 16h10.

Este corte total foi momentâneo e, de acordo com a Guarda, primeiro reabriu a galeria no sentido Vila - Amarante e, às 16h40, a circulação começou a fazer-se na galeria oposta, mas apenas por uma das faixas de rodagem.

De acordo com o Sub-comando Regional do Douro, o incêndio no veículo foi rapidamente dominado e os trabalhos ainda decorrem na infraestrutura rodoviária que possui cerca de 5.6 quilómetros.

A GNR referiu que a situação poderá estar relacionada com o sobreaquecimento do veículo pesado.

Para o local, segundo a página "online" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), foram mobilizados 14 operacionais, apoiados por quatro viaturas.