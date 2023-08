Cirurgias a bombeiros feridos em acidente "correram bem"

Os dois bombeiros que sofreram ferimentos na coluna e num braço na sequência de um acidente ocorrido na terça-feira já foram operados e as cirurgias "correram bem", revelou esta quarta-feira o ministro da Administração Interna.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, quatro bombeiros da corporação dos Voluntários de Vila Meã ficaram na terça-feira feridos na sequência do capotamento do veículo em que seguiam para o combate ao incêndio que lavrava em Teixeira e Teixeiró, em Baião, no distrito do Porto.

O ministro José Luís Carneiro referiu hoje que as operações cirúrgicas a dois destes elementos "correram bem", segundo informações que recolheu junto do presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Meã e do diretor do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

"Há uma terceira pessoa internada, mas sem gravidade", acrescentou o ministro.

Para José Luís Carneiro, tratou-se de um "acidente de uma gravidade imensa".