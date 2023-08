Azores Airlines vai ter ligação aérea entre Ponta Delgada e Faro

A Azores Airlines, do grupo SATA, vai operar entre as cidades de Ponta Delgada e de Faro, a partir de 2 de junho de 2024, com voos duas vezes por semana, anunciou nesta quarta-feira a companhia aérea.

"Os voos serão realizados às quartas-feiras e aos domingos, com partida de Ponta Delgada às 9h00 e partida de Faro às 12h25", informou a Azores Airlines, em comunicado, referindo que a ligação área entre as duas cidades terá uma duração aproximada de duas horas e 25 minutos.

De acordo com a companhia aérea do grupo SATA, os voos entre Ponta Delgada e Faro serão realizados "em equipamento Airbus A320 com capacidade para 168 lugares".

Com esta nova ligação aérea, a transportadora Azores Airlines "aumenta o leque de destinos para os quais opera em Portugal continental, juntando Faro às cidades de Lisboa e do Porto, para as quais opera regularmente ao longo de todo o ano".

A companhia aérea destacou que o Aeroporto Internacional de Faro, localizado na zona central do Algarve, a região mais a sul de Portugal continental, "representa a principal porta de entrada de turistas na região e a segunda maior entrada externa de passageiros, a nível nacional".

Ao apostar na ligação aérea entre Ponta Delgada e Faro, a Azores Airlines pretende "consolidar a sua posição no mercado nacional, expandir o seu portfólio de rotas e aumentar a conectividade da rede nos Açores".

Turistas podem escolher ficar nos Açores ou seguir viagem

Esta nova oferta permite, por exemplo, que os turistas que têm origem na América do Norte possam escolher ficar nos Açores ou prosseguir viagem para um leque de variados destinos em Portugal (Lisboa, Porto e Faro) e insular (Madeira) e restantes destinos europeus, como Paris, Frankfurt, Barcelona ou Bilbau, indicou a companhia aérea.

A Azores Airlines é uma companhia aérea que pertence ao grupo SATA e cuja atividade consiste em transporte aéreo regular de e para o arquipélago dos Açores.

A companhia faz parte da SATA Holding, que integra também a SATA Air Açores, fundada em 1941, e a SATA Aeródromos, que gere quatro dos cinco aeroportos dos Açores.

Opera uma rede regular de destinos entre os Açores e a América do Norte, a Europa e os arquipélagos dos Açores, Madeira e Cabo Verde.