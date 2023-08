Sete distritos sob aviso vermelho. Mais de 100 concelhos em perigo máximo de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta terça-feira em perigo máximo de incêndio rural mais de 100 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Leiria, Portalegre, Beja, Castelo Branco, Guarda, Aveiro, Coimbra, Viseu, Braga, Porto, Vila Real, Bragança e Faro.

Em perigo muito elevado estão mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Vila Real, Porto, Braga e Portalegre.

Vários concelhos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora e Beja encontram-se em perigo elevado de incêndio.

Por causa das condições meteorológicas, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até sábado.

Para esta terça-feira, o IPMA prevê tempo quente, com céu geralmente limpo, temporariamente nublado durante a tarde com de aguaceiros dispersos e trovoada e subida de temperatura.

Segundo o IPMA, nos próximos dias prevê-se uma subida generalizada da temperatura máxima com valores próximos dos 40 graus na região Sul e interior norte e centro, podendo atingir pontualmente 44 graus em alguns locais do Alentejo e Vale do Tejo.

Já as temperaturas mínimas, durante a noite, também serão elevadas, “com valores superiores a 20 graus (noites tropicais) em grande parte do território, podendo mesmo não descer abaixo dos 25 graus em alguns locais do Algarve, Alentejo e na Beira Interior”.

Devido ao tempo quente, os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco e Santarém estão sob aviso vermelho entre as 00h00 de hoje e as 21h00 de quarta-feira.

Os restantes distritos do continente vão estar entre estes dias sob aviso laranja (o segundo mais grave), também devido ao tempo quente, segundo a informação divulgada, disponível no ‘site’ do instituto.