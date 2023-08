PJ detém suspeito de esfaquear dois homens no concelho de Lagoa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem com 54 anos suspeito de ter esfaqueado outros dois cidadãos, na noite de segunda-feira, no concelho de Lagoa, no distrito de Faro, provocando-lhes "perigo de vida".

Em comunicado, a PJ explicou que os dois homens, que necessitaram de internamento hospitalar, foram agredidos na zona torácica, depois de tentarem defender a proprietária de um café, envolvida numa discussão com o agressor.

"Ao presenciarem a discussão, dois clientes, um que ali se encontrava e outro que passava nas imediações, foram em defesa da mulher e acabaram esfaqueados", referiu.

A discussão terá resultado da recusa da mulher em servir mais bebidas ao agressor, dado pretender encerrar o estabelecimento.

O agressor, que se colocou em fuga sem assistir ou providenciar socorro às vítimas, acabou por ser localizado e detido com a colaboração da GNR de Lagoa.

O homem, suspeito da autoria de dois crimes de homicídio na forma tentada, vai ser apresentado ao tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e para eventual aplicação de medidas de coação, num inquérito tutelado pelo Ministério Público de Portimão.