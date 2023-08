Incêndios. PJ deteve alegado incendiário no concelho de Mira

Um homem de 27 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita da autoria de um crime de incêndio, numa habitação na vila de Mira, no distrito de Coimbra.

Num comunicado, a PJ referiu que o incêndio ocorreu no final da tarde de domingo.

"O suspeito, com recurso a isqueiro, ateou o incêndio em material combustível, numa divisão da habitação, que ficou com elevado grau de destruição, assim colocando em perigo toda a habitação e as geminadas, além de pessoas e de bens", acrescentou a PJ, numa nota de imprensa.

De acordo com a PJ, o incêndio só não atingiu proporções e consequências mais gravosas devido à "rápida e decisiva" intervenção dos Bombeiros Voluntários de Mira.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

A PJ deu ainda nota de que a detenção através da Diretoria do Centro contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) do Posto Territorial de Mira.