Incêndios. MAI anuncia reforço de meios com mais 300 operacionais

O ministro da Administração Interna anunciou esta terça-feira o reforço dos dispositivos de combate aos incêndios.

Em entrevista à RTP, José Luís Carneiro adiantou que os comandos sub-regionais vão passar a contar com mais trezentos bombeiros.

“Para além de todo o efetivo, que são cerca de 14 mil operacionais, que integram o dispositivo nacional de proteção civil, foi decidido por parte da autoridade nacional reforçar com mais de 300 bombeiros os comandos sub-regionais, correspondente aos territórios das comunidades intermunicipais”, explicou.

Segundo o governante, os meios serão pré-posicionados “para estarmos mais próximo dos acontecimentos quando eles vierem e se vierem a eclodir, a acontecer”.

Nesta entrevista, o ministro da Administração Interna referiu ainda que a maioria dos incêndios, “cerca de dois terços”, têm como causa principal a “negligência do uso do fogo” e apelou ao cuidado com o uso do fogo sobretudo nestes dias de maior calor.

“Para conseguirmos enfrentar estes picos de calor, o comportamento das pessoas é fundamental”, reforçou, apelando ao contributo de todos para evitar as ignições.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta terça-feira encontram-se em perigo máximo de incêndio rural mais de 100 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Leiria, Portalegre, Beja, Castelo Branco, Guarda, Aveiro, Coimbra, Viseu, Braga, Porto, Vila Real, Bragança e Faro.