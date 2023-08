Bombeiros encarcerados após queda de viatura em ravina

Pelo menos três bombeiros ficaram esta terça-feira feridos em resultado do despiste de uma viatura no combate ao incêndio em Baião, no distrito do Porto.

Os três operacionais estão "encarcerados e conscientes", disse à Renascença Filipe Fonseca, vice-presidente da Câmara de Baião com o pelouro da Proteção Civil.

O veículo dos bombeiros caiu numa ravina no combate ao incêndio de Baião.

A bordo seguiam cinco bombeiros, mas dois conseguiram sair da viatura, indica Filipe Fonseca.

À Renascença, fonte da Proteção Civil indicou que um veículo que estaria a participar no combate às chamas de Baião se terá despistado.

O Jornal de Notícias avança que o veículo caiu numa zona de difícil acesso e que foram acionadas equipas especializadas em resgates em zonas fundas para auxiliar nos trabalhos. Um helicóptero do INEM também terá sido acionado para o local.

O incêndio de Baião mobilizada, pelas 15h30, 179 operacionais, apoiados por 55 viaturas e sete meios aéreos.

[Notícia atualizada às 15h33 de 22 de agosto de 2023]