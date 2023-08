ASAE instaura 34 processos a apoios de praia e bancas de venda ambulante

A ASAE instaurou 34 processos de contraordenação a apoios de praia e bancas de venda ambulante de comida e bebidas, depois de fiscalizar 160 operadores, tendo apreendido 18 quilos de bivalves, anunciou esta terça-feira a entidade fiscalizadora.

A operação da Autoridade de Segurança Alimentar (ASAE) realizou-se nas últimas semanas, a nível nacional, em praias do litoral e do interior do país, para garantir o cumprimento das normas de higiene e segurança alimentar.

Uma das principais infrações foi a falta de comunicação prévia da atividade e a ausência de livro de reclamações.

Além dos bivalves, no valor de 155 euros, foi apreendida uma balança avaliada em 250 euros, informou a ASAE em comunicado.