Um ferido em incêndio em prédio degradado em Lisboa

Uma pessoa ficou ferida esta segunda-feira na sequência de um incêndio num edifício degradado no Largo Marquês do Lavradio, junto ao Campo das Cebolas, em Lisboa, disse à Lusa fonte do Regimento Sapadores Bombeiros.

A mesma fonte adiantou que o homem, de 43 anos, que estava no interior no edifício, ficou ferido e foi transportado ao Hospital de São José.

Fonte da Câmara Municipal de Lisboa (CML) disse que este homem foi encaminhado para o Hospital de São José "como medida preventiva".

Este homem e um outro, ambos de nacionalidade estrangeira, pernoitavam no n.º8/9 do "edifício onde o incêndio teve início", tendo o segundo homem, que se encontrava fora do prédio, sido detido pela PSP, depois de ter sido acionada a PJ.

"O alerta para o incêndio foi dado às 03h31 e às 07h00 já estava extinto e em fase de rescaldo", disse fonte dos bombeiros, acrescentando que para já se desconhecem as causas do fogo.

Segundo a autarquia, o incêndio ocorreu no n.º 9 do Largo Marquês do Lavradio, nas traseiras do Campo das Cebolas, "um edifício desocupado, em obras" ao abrigo do programa de reabilitação urbana REABILITA.

O edifício contíguo, no n.º10 do Largo Marquês do Lavradio, é "um alojamento local" que foi evacuado, acrescentou.

Segundo a CML, o fogo foi extinto pelas 05h30 e todos os moradores puderam regressar às suas frações até às 06h30, nomeadamente os moradores do Largo do Marquês do Lavradio n.°10 e do Campo das Cebolas n.º43.

No local estiveram 69 operacionais do Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa e do corpo de Bombeiros Voluntários de Lisboa, com o apoio de 16 viaturas.