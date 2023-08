Temperaturas podem chegar aos 45 graus esta semana

Esta semana o território de Portugal Continental vai ser atingido por uma massa de ar do norte de África que vai provocar uma subida gradual das temperaturas.

À Renascença, Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), diz que os dias mais quentes vão ser terça e quarta-feira.

As temperaturas máximas vão variar em todo o território entre os 35 e os 42 graus celsius, "podendo atingir os 45 graus em algumas regiões do interior norte e centro”.

OIPMA colocou sob aviso vermelho para esta terça e quarta-feira sete distritos: Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco e Santarém. O restante território vai ficar sob aviso laranja nos próximos dias, à exceção do Algarve que passa para aviso amarelo na quarta-feira.

A meteorologista Maria João Frada realça que “nos próximos dias a costa sul do Algarve vai ser a região mais fresca do país”.

Este episódio de calor será temporário de acordo com a meteorologista que dá nota que de acordo com as previsões a partir de quinta-feira as temperaturas devem descer “devido à entrada de ar do mar a partir do litoral oeste”, avança.