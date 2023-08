Prisão preventiva para dois detidos por furtos no Grande Porto

A GNR deteve dois homens, de 43 e 50 anos, suspeitos de furtos em residências e estabelecimentos comerciais ocorridos no Grande Porto desde há três meses, tendo ambos ficado em prisão preventiva, foi anunciado esta segunda-feira.

De acordo com um comunicado enviado às redações pela GNR, a detenção ocorreu na sexta-feira "em flagrante, aquando da execução de um furto em interior de residência, na cidade do Porto", tendo estado a cargo do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Matosinhos.

A detenção ocorreu "no seguimento de uma investigação por furtos em interiores de residências, com recurso a arrombamento, que durava há cerca de três meses, e por diversos furtos em estabelecimentos comerciais realizados nos concelhos da Maia, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Vila do Conde e Trofa".

No decorrer da ação policial, foram apreendidos artigos relacionados com os furtos, como um veículo, um computador portátil, uma réplica de arma de fogo, dois telemóveis, uma máquina calculadora, uma máquina fotográfica, dois relógios e diversos artigos de bijuteria, enumerou a GNR.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial do Porto no sábado, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.