Perigo máximo de incêndio em mais de 40 concelhos. Aviso laranja até quarta-feira

Devido ao tempo quente, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira em risco máximo de incêndio rural mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Coimbra, Leiria e Guarda.

Em perigo muito elevado de incendio estão mais de 90 concelhos.

Já várias dezenas de concelhos encontram-se em perigo elevado de incêndio rural.

Face à previsão de tempo quente para os próximos dias, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) advertiu no domingo que nos dias de perigo de incêndio muito elevado e máximo é proibido fazer queimadas e queimas sem autorização e comunicação prévia.

A Proteção Civil alertou ainda para a proibição do uso de motorroçadoras, corta-matos e destroçadores, assim como o uso do fogo para a confeção de alimentos no espaço rural.

Recordando as medidas adicionais da Direção-Geral de Saúde (DGS) face ao aumento da temperatura, a ANEPC reforça a importância de as pessoas aumentarem a ingestão de água, aplicarem protetor solar, usarem chapéu e roupas claras, e optarem por refeições leves e frescas.

Aviso laranja em todos os distritos do continente até quarta-feira

Todos os distritos do continente e a Costa sul da Madeira vão estar sob aviso laranja a partir de hoje e até quarta-feira devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No continente, os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja, Setúbal e Faro estão sob aviso laranja desde as 1h00 de hoje e até às 23h00 de quarta-feira devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém e Lisboa, que hoje estão sob aviso amarelo por causa do tempo quente, passam a laranja às 00h00 de terça-feira e até às 23h00 de quarta-feira.

Também a costa sul da Madeira está sob aviso laranja até às 23h00 de terça-feira por causa do tempo quente, passando depois a amarelo até às 23h00 de quarta-feira.

Sob aviso amarelo estão também a Costa Norte da Madeira e o Porto Santo até às 23h00 de quarta-feira.

O IPMA prevê um aumento da temperatura nos próximos dias, alertando que as máximas podem atingir valores acima dos 40 graus em alguns locais.

Segundo o IPMA, “prevê-se uma subida generalizada dos valores de temperatura máxima nos próximos dias, com valores que entre os dias 21 e 24 irão estar próximos dos 40°C na região Sul e interior Norte e Centro, podendo atingir pontualmente 44°C em alguns locais do Alentejo e Vale do Tejo”.

A subida de temperatura está relacionada com “uma crista anticiclónica que se estende desde os Açores até à Europa Central, promovendo o transporte de uma massa de ar quente e seco com origem no norte de África sobre o território do continente”, indica o IPMA.