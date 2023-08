Incêndios. Reaberta EN 214 em Carrazeda de Ansiães após corte ao trânsito

A EN214 reabriu depois de ter sido cortada por causa de um incêndio que deflagrou esta tarde em Pinhal do Norte, Carrazeda de Ansiães, informou fonte da GNR.

A estrada nacional esteve cortada entre as aldeias de Pinhal do Norte e Areias, naquele concelho do distrito de Bragança, para que os operacionais melhor pudessem circular no combate às chamas. .

O IC5 também chegou a estar cortado nos dois sentidos, junto ao nó de Pinhal do Norte, mas também já reabriu ao trânsito. .

O alerta para o fogo foi dado às 15.26, em Areias, freguesia de Amedo e Zedes. .

Às 18.40 era combatido por 82 operacionais, 23 viaturas e seis meios aéreos, segundo a página da internet da Proteção Civil.

Segundo fonte do comando Sub-regional do Douro, as chamas ardem com intensidade em mato e pinhal, sem populações ou bens em risco.