ERC "já recebeu" uma participação sobre notícias falsas difundidas por Ventura

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) "já recebeu" uma participação" sobre notícias falsas de que a Renascença e o Público foram alvo por parte de André Ventura, disse esta segunda-feira à Lusa fonte oficial.

Contactada pela Lusa, fonte oficial disse que o regulador dos media "informa que já recebeu uma participação a respeito desse caso".

Atualmente, "encontra-se em apreciação pelos serviços da entidade que conduzirão as diligências/averiguações tidas por convenientes", adiantou a mesma fonte, referindo que "quando houver uma decisão a respeito desta matéria, a ERC procederá como habitualmente à sua divulgação pública no seu sítio eletrónico".

Em 16 de agosto, quando questionada pela Lusa sobre o mesmo tema, a ERC tinha adiantado que até àquele momento não tinha recebido qualquer participação.

No dia 14 de agosto, fontes do grupo Renascença e o jornal Público afirmaram à Lusa ter sido alvo de notícias falsas difundidas por André Ventura, líder do Chega, na rede social X, que até recentemente se denominava de Twitter.