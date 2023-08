Choque entre dois carros e moto faz seis feridos e corta IC28 em Arcos de Valdevez

Uma colisão envolvendo duas viaturas ligeiras e um motociclo no Itinerário Complementar (IC) 28, na freguesia de Souto e Tabaçô, Arcos de Valdevez, fez esta segunda-feira seis feridos, um em estado muito grave, e obrigou ao corte total da via.

Contactada pela agência Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, disse que o "ferido em estado muito grave é o condutor do motociclo".

A vítima "foi transportada ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, pela ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima".

Os restantes cinco feridos "sofreram ferimentos ligeiros e seguiam nas duas viaturas envolvidas na colisão".

As cinco pessoas "foram transportadas ao hospital de Santa Luzia por ambulâncias dos Bombeiros de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca".

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho adiantou que o acidente ocorreu cerca das 14h10 e que a circulação rodoviária no IC28 foi cortada, nos dois sentidos, às 14h35.

Ao local compareceram 16 operacionais e nove viaturas dos Bombeiros de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, meios do INEM e da GNR.