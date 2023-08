Alojamento Local pede humildade ao Governo para rever "Mais Habitação"

O presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) desafia o Governo a rever programa Mais Habitação, depois do veto presidencial.

Em declarações à Renascença, Eduardo Miranda espera que o Partido Socialista tenha a humildade de rever o programa e defende que insistir na devolução do diploma ao Presidente da República, sem alterações, é um péssimo sinal para a democracia.

"Gostaria de acreditar que em democracia, mesmo com maioria absoluta, não vale tudo. E que, depois de tantos sinais da sociedade, depois do veto oficial com um largo argumentário sobre porque é que este Mais Habitação não é o caminho certo, que o Governo tivesse a humildade de, pelo menos, parar, refletir e rever esta proposta de lei. Ou seja, insistir no erro, abusando da maioria absoluta, apresentando novamente e tal e qual o diploma, seria um péssimo sinal para a democracia", aponta o presidente da ALEP.

Eduardo Miranda mostra-se satisfeito com o veto presidencial anunciado esta segunda-feira e que impede o que considera ser um erro.

"É com satisfação que recebemos esse veto porque mostra aquilo que temos estado a repetir desde fevereiro e que, não só nós mas a própria sociedade como um todo, tem dito que este Mais Habitação é um erro. É algo precipitado, mal pensado, feito sem estudos, e que traz mais prejuízo do que benefícios", remata.