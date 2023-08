"Operação Artémis" da GNR vai fiscalizar exercício da caça durante seis meses

Entre este domingo e até ao dia 28 de fevereiro de 2024, a GNR vai realizar, em todo o território nacional, "ações de fiscalização ao exercício dos atos venatórios, para prevenção, deteção e repressão de situações em desconformidade com as normas legalmente definidas", anunciou aquela força de segurança.



Segundo o comunicado, a caça é um "recurso natural renovável que, de acordo com a legislação atual, é objeto de uma política específica e de medidas especiais de proteção e conservação, visando a gestão dos recursos cinegéticos". .

Na abertura da época da caça no terreno ordenado, a GNR lembra que " uma especial atenção às espécies cinegéticas, meses e limite diário de abate", que constam no calendário venatório, época venatória 2023-2024. .

Nesse sentido, a operação irá realizar ações de sensibilização e cooperação no âmbito das atividades relacionadas com o ato venatório, acrescenta a nota.

A GNR informa ainda que as ações têm como objetivo garantir "o respeito pelas medidas de proteção e conservação dos recursos cinegéticos, tendo em vista a sua gestão sustentável".

Esta operação é desenvolvida através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), "na sua qualidade de polícia ambiental, competente para vigiar, fiscalizar, noticiar e investigar todas as infrações à legislação que visa proteger a natureza, o ambiente e o património natural" .

A GNR reforça que tem "como prioridade estratégica a defesa dos valores naturais e ambientais numa perspetiva de alcançar uma melhor segurança e bem-estar para os seres humanos e biodiversidade". .