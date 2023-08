Força Aérea resgata mulher de 30 anos na praia da Ursa em Sintra

Uma mulher com 30 anos foi este domingo resgatada por um helicóptero da Força Aérea Portuguesa (FAP) na praia da Ursa, no concelho de Sintra, revelou o ramo militar, em comunicado.

"Uma mulher com 30 anos, de nacionalidade brasileira, foi esta tarde resgatada depois de alegadamente ter entrado em dificuldades na água na praia da Ursa, uma praia não vigiada, no concelho de Sintra", avançou a FAP. .

De acordo com a nota, o alerta foi recebido às 16:46, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).

À chegada ao local, constatou-se que a vítima "apresentava uma lesão num membro inferior, tendo sido retirada da água por populares e estabilizada por elementos do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]", explicou a FAP. .

O resgate foi efetuado pelo helicóptero da Força Aérea, em virtude do areal se situar numa zona de difícil acesso, tendo a mulher sido transportada para o Aeródromo de Trânsito n.º 1 (Figo Maduro) e posteriormente para uma unidade hospitalar.

Em resposta ao alerta foram ativados para o local elementos do comando local da Polícia Marítima de Cascais, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme, do INEM e da FAP, tendo a ação de busca e salvamento sido coordenada pelo capitão do porto e comandante-local da Polícia Marítima de Cascais.