Praia do Jardim Oudinot em Ílhavo interditada a banhos

A decisão de interditar a praia do Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, a banhos foi tomada após uma análise à qualidade da água, efetuada pela Agência Portuguesa do Ambiente, "ter revelado a presença de um elevado índice de contaminação microbiológica, que a torna imprópria para a prática balnear", refere a nota distribuída pela autarquia, no distrito de Aveiro.



"A origem da contaminação da água é, neste momento, desconhecida, estando a decorrer averiguações no sentido de identificar as causas deste problema de saúde pública", indica.

A Câmara Municipal de Ílhavo esclarece que realiza, tal como a Agência Portuguesa do Ambiente, análises semanais à água da praia do Jardim Oudinot.