Ministra da Defesa justifica menos militares no Exército com fim das regras da pandemia

E acrescentou que as medidas excecionais foram tomadas “nesse contexto de emergência” e, agora, “estamos a retomar os níveis que eram, enfim, aqueles que conhecíamos antes da pandemia”. Nessa altura, foi possível prorrogar alguns contratos e conter as saídas, argumentou.

Na sexta-feira, o jornal Expresso escreveu que há quase menos oito mil militares do que o previsto nos efetivos dos três ramos do Exército. Em 2022 abandonaram as fileiras por abate ao quadro ou rescisão de contrato 2224 militares: as saídas não previstas foram de 1118 no Exército, 808 da Força Aérea e 298 da Marinha, segundo informações dos próprios ramos ao Expresso.

Aos jornalistas, a ministra acrescenta que é verdade também que “o mercado de trabalho é muito atrativo para algumas áreas daquelas em que formamos militares e como o fazemos bem, e formamos muitos profissionais qualificados, há de facto uma grande atração por parte do mercado de trabalho”.

Helena Carreiras elencou ainda um conjunto de medidas tomadas pelo Governo que, na sua perspetiva, ajudam a fixar quadros. Entre elas, na Força Aérea que “vai permitir ter mais praças e aumentar o período de permanência”.