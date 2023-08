Incêndios. Ministro pede "cuidados redobrados" nos próximos dias

O ministro da Administração Interna pediu hoje a toda a população para ter "cuidados redobrados" nos próximos dias evitando ignições de fogos, quando se prevê aumento significativo das temperaturas.

Mostrando-se preocupado com o aumento das temperaturas nos próximos dias, algumas das quais poderão "ultrapassar mesmo os 40 graus", José Luís Carneiro considerou ser "muito relevante" que todos tenham "cuidados redobrados no uso do fogo, máquinas agrícolas e florestais, para evitar as ignições", pois evitando-as está a contribuir-se "para um país mais seguro e para a proteção da vida das pessoas e do património".

José Luís Carneiro falava no ´briefing" de segurança do destacamento eventual da Guarda Nacional Republicana (GNR) na véspera do fim da Volta da Portugal em bicicleta.