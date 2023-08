Associação sensibiliza condutores para aumento de abandono de animais

Voluntários da Associação MIDAS estão este sábado a sensibilizar os condutores para a problemática do abandono de animais, que aumenta no verão, tentando que através do "passa a palavra" se promova uma mudança de mentalidade, adiantou a presidente da organização.

"Aquilo que nós estamos a tentar fazer é sensibilizar para esta problemática as pessoas que são abordadas por nós e fazer com que estas nos ajudem também a sensibilizar quem conhecem, passando a palavra", explicou à Lusa Lígia Andrade. .

A campanha de sensibilização, sob o mote "Eles não nos abandonam. Não abandone, proteja!", decorre em cinco áreas de serviço da rede Ascendi, responsável pelo seu financiamento.

Os protagonistas da campanha são animais que estão no abrigo da Associação MIDAS, depois de terem sido abandonados ou negligenciados pelos anteriores donos e que, agora, procuram uma nova família. .

A presidente ressalvou que a campanha visa consciencializar os condutores, "evocando o sentimento de gratidão e reconhecimento dos animais que apoiam e nunca abandonam os seus cuidadores".

O objetivo é promover uma mudança de mentalidade potenciando os valores de compaixão, responsabilidade e cuidado devidos aos animais, afirmou. .

Apesar de assumir que este tipo de campanhas "demoram a dar frutos", Lígia Andrade assinalou a sua importância, sobretudo no período de férias de verão, altura em que o abandono de animais domésticos aumenta. .

A representante sublinhou que as pessoas que têm animais, quando vão de férias, têm de pôr dinheiro de parte se tiverem de o alojar num hotel. .

O ideal, acrescentou, é procurarem sítios que aceitem animais para poderem desfrutar das férias com eles. .

A adoção implica despesa, trabalho e responsabilidade, recordou, acrescentando que os animais adoecem e requerem cuidados tal como as pessoas. .

"No ano passado mais de 40.000 [animais] deixaram de ter uma casa e, portanto, estamos a alertar para este número chocante que existe todos os anos de abandono de animais", frisou.

Muitos destas animais acabam "condenados literalmente a viver o resto da vida em canis, associações e abrigos", sublinhou.

E estes espaços, frisou, estão lotados, não conseguindo, grande parte deles, dar respostas a todas as solicitações.

Todo o investimento necessário à implementação da campanha, que passa pela distribuição de folhetos e autocolantes, foi assumido pela Ascendi.

A Associação MIDAS -- Movimento Internacional para a Defesa dos Animais, sediada em Matosinhos (distrito do Porto), tem como principais objetivos acolher, tratar e encaminhar animais para adoção, sobretudo cães e gatos, conforme é referido no seu "site".