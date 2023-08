Os Vigilantes da Natureza das Áreas Protegidas, da Agência Portuguesa do Ambiente e das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, concentram-se junto do Ministério do Ambiente, no dia em estão em greve para exigir valorização da carreira e reforço de efetivos.

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), num comunicado sobre a greve e a concentração, diz que o Governo não iniciou até hoje a negociação da valorização da carreira de Vigilante da Natureza.



Segundo a FNSTFPS, apesar de o Executivo ter anunciado, no início do ano, que esta seria uma das carreiras profissionais da Administração Pública a rever, nada foi feito até agora.

Está agendada uma concentração para as 12h00, junto ao Ministério do Ambiente