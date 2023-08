Reparação de conduta em Lisboa "vai demorar alguns dias". Danos em pelo menos sete lojas

A reparação da conduta de água, que rebentou esta quinta-feira em Lisboa, pode demorar vários dias, disse à Renascença fonte da Câmara de Lisboa.

A ruptura aconteceu entre as avenidas João XXI e Defensor de Chaves, obrigou ao corte do trânsito e provocou inundações e estragos em, pelo menos, sete estabelecimentos comerciais.

“A EPAL já está em obra, no cruzamento da Avenida Defensor de Chaves com a Avenida João XXI, e é uma obra que vai demorar alguns dias. O abastecimento de água já está reposto, à exceção de dois edifícios da Avenida Defensor de Chaves”, disse à Renascença Margarida Castro Martins, da divisão de proteção civil da Câmara de Lisboa.

“Os restantes condicionamentos ficarão eliminados quando ficarem concluídas as limpezas da via. Neste momento, a higiene urbana e os Regime Sapadores Bombeiros estão a proceder à limpeza da via, porque a conduta levantou muitos detritos e não permite a circulação até que terminem os trabalhos de limpeza”, refere Margarida Castro Martins.

A Câmara de Lisboa ainda não tem dados sobre danos provocados pela inundação, mas os Sapadores falam em, pelo menos, sete lojas afetadas.