Queixa denuncia "alarmantes lacunas de segurança" nos aeroportos portugueses

Na sequência de vários incidentes de segurança na aviação ocorridos nos aeroportos do país, o diretor da empresa SkyExperts Consulting, Pedro Castro, apresentou uma queixa formal à Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA).

À instituição sedeada em Colónia, na Alemanha, é pedido que intervenha e aborde as “alarmantes lacunas de segurança” observadas na aviação portuguesa, refere a empresa esta sexta-feira, em comunicado.

Em causa estão, entre outros, o incidente ocorrido no aeroporto do Porto no final de junho, quando a torre de controlo autorizou a aterragem de um avião enquanto na pista estava uma outra aeronave a aguardar para descolar.

"Quando um avião aterra numa pista não é suposto estar lá nada", afirma Pedro Castro à Renascença, classificando a situação como "extremamente perigosa" e da qual podia ter resultado um "desastre aéreo".

Em comunicado, a SkyExpert classifica o evento como “quase colisão”, o que revela “um problema sistémico que persiste e que é muitas vezes abafado”.