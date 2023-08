Porto. Trânsito reaberto na A4 após despiste de camião

O despiste de um camião cortou o trânsito na A4 nos dois sentidos, pelas 11h00 desta sexta-feira, na zona de Baltar, Paredes.

O veículo pesado ficou imobilizado no sentido Porto- Amarante, ao quilómetro 22,7km, o que obrigou a interromper a circulação nos nós de Paredes, Baltar e Campo-Valongo.

Pelas 12h30 a estrada foi reaberta no sentido Amarante-Porto, com o trânsito a circular condicionado pela via da esquerda. No sentido oposto, o trânsito esteve também cortado durante uma hora.