Marcelo admite promulgar nova progressão de carreira dos professores

Marcelo Rebelo de Sousa voltou a admitir a promulgação do novo diploma de progressão de carreira dos professores, considerando que a abertura de diálogo do Governo com sindicatos foi “crucial”.

“Abrir uma continuação do diálogo ainda esta legislatura foi crucial para criar um ambiente em relação a um diploma que tinha sido vetado inicialmente”, disse, na praia de Monte Gordo em declarações à TVI.

Nos últimos dias de férias antes de viajar para a Polónia no dia 20, Marcelo acelera para promulgar ou vetar todos os diplomas que tem em mãos, como o pacote “Mais Habitação” e diplomas que envolvem a progressão de carreira dos professores e funcionários públicos.

O chefe de Estado referiu que a decisão para estes diplomas “sairá em simultâneo” e mencionou os diplomas promulgados esta sexta-feira, como o da divulgação de impostos por empresas e a gestão de museus.

Questionado sobre o Conselho de Estado marcado para 5 de setembro, Marcelo indicou que era o "dia possível" entre os calendários de António Costa e do Presidente da República e que estará na ordem de trabalhos a conclusão da última reunião e um "ponto de situação internacional", quanto à guerra na Ucrânia, a crise e recuperação económica antes de novo Orçamento de Estado.

Questionado sobre se ficou algo pendente da reunião anterior, Marcelo indicou que faltou a “intervenção do primeiro-ministro” e a sua intervenção final.