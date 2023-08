Madeira candidata Procissão das Cinzas a Património Cultural Imaterial

O Governo da Madeira vai candidatar a "Procissão das Cinzas em Câmara de Lobos" ao Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial, indicou hoje a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, promotora da candidatura.

"Na ilha da Madeira, este cortejo processional está associado à Venerável Ordem Terceira de Penitência de São Francisco, sediada no Convento de São Bernardino, e à paróquia de Santa Cecília, em Câmara de Lobos [concelho contíguo ao Funchal a oeste]", refere a secretaria regional em comunicado.

A candidatura ao Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial será apresentada publicamente na terça-feira, 22 de agosto, no Convento de São Bernardino, com a presença do secretário da tutela, Eduardo Jesus.

A Procissão das Cinzas é uma expressão cultural de penitência, de origem seráfica, que marca o advento da Quaresma e a sua prática proliferou desde o século XVII em Portugal e Espanha na sequência da expansão dos impérios ibéricos durante a Idade Moderna.

A candidatura da Madeira conta com o apoio do município de Câmara de Lobos, da paróquia de Santa Cecília, do Convento de São Bernardino/Ordem dos Frades Menores e da comunidade detentora desta manifestação cultural.