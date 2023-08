Lisboa. Fornecimento de água na zona do Campo Pequeno restabelecido ainda de manhã

A Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL), é responsável pelo abastecimento de água de Lisboa, prevê ainda para esta manhã de sexta-feira o restabelecimento do fornecimento de água na zona do Campo Pequeno.



Em entrevista à Renascença, concedida por volta das 8h00, Mónica Rosas da EPAL indica que está previsto nas próximas duas horas que haja água nas torneiras dos moradores da zona.

Na origem do problema que transformou esta área da cidade numa grande piscina, está o rebentamento de uma “conduta de 500”, de ferro fundido que já foi, entretanto, substituída. O incidente deu-se nas proximidades do cruzamento entre as avenidas João XXI e Defensores de Chaves.

Esta manhã de sexta-feira está no local já a máquina e uma equipa que irá reparar também o asfalto do cruzamento entre a Avenida Defensor de Chaves e o Campo Pequeno que ficou danificado.

Mónica Rosas explica que este rebentamento foi um “imprevisto”, mas que esperam até ao final do dia de hoje repor a situação. O chão será reasfaltado para permitir a normal circulação.

De acordo com a responsável, a EPAl fará acionar o seu seguro para fazer face às despesas com os estragos causados nos estabelecimentos comerciais atingidos.

O acesso ao túnel da Avenida João XXI está cortado para quem vem da Avenida da República, mas o túnel mantém-se aberto. O acesso para quem vai para o Areeiro pode ser feito pela Defensor de Chaves.

Para quem circula no sentido contrário, da Avenida de Roma para a Avenida da República a circulação está aberta. Fechado está esta manhã o acesso à estação de metropolitano no Campo Pequeno, junto ao cruzamento com a Avenida da República e a João XXI.

A rotura da conduta aconteceu entre as avenidas João XXI e Defensor de Chaves, obrigou ao corte do trânsito e provocou inundações e estragos em, pelo menos, sete estabelecimentos comerciais.