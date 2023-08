Lisboa. Fornecimento de água na zona do Campo Pequeno já foi restabelecido

Na origem do problema que transformou aquela área da cidade numa grande piscina, está o rebentamento de uma “conduta de 500”, de ferro fundido que foi, entretanto, substituída. O incidente deu-se no cruzamento entre as avenidas João XXI e Defensores de Chaves.

Já está restabelecido o abastecimento de água na zona do Campo Pequeno, em Lisboa, onde na quinta-feira, ao final do dia, rebentou uma conduta de grandes dimensões .

A ruptura aconteceu junto à entrada do túnel da Av(...)

Esta manhã de sexta-feira está no local já a máquina e uma equipa que irá reparar também o asfalto do cruzamento entre a Avenida Defensor de Chaves e a João XXI, no Campo Pequeno que ficou danificado.

Mónica Rosas, da EPAL explicou à Renascença que este rebentamento foi um “imprevisto”, mas que esperam até ao final do dia de hoje repor a situação. O chão será reasfaltado para permitir a normal circulação rodoviária.

Questionada sobre os danos provocados, a responsável assegura que a EPAL “como sempre, contata as suas seguradoras”. Mónia Rosas indica que será "feito um levantamento dos estragos e das pessoas afetadas e naturalmente que são sempre assumidas as responsabilidades quando elas nos são devidas", explica a responsável da comunicação da empresa de águas.

O acesso ao túnel da Avenida João XXI está cortado para quem vem da Avenida da República, mas o túnel mantém-se aberto ao trânsito. O acesso para quem vai para o Areeiro pode ser feito pela Defensor de Chaves.

Para quem circula no sentido contrário, da Avenida de Roma para a Avenida da República a circulação está aberta. Fechado está esta manhã o acesso à estação de metropolitano no Campo Pequeno, junto ao cruzamento com a Avenida da República e a João XXI.

A rotura da conduta aconteceu entre as avenidas João XXI e Defensor de Chaves, obrigou ao corte do trânsito e provocou inundações e estragos em, pelo menos, sete estabelecimentos comerciais.