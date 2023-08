Coimbra. GNR detém quatro suspeitos de tráfico de droga

Quatro homens suspeitos do crime de tráfico de droga na região de Coimbra foram detidos numa operação da Guarda Nacional Republicana (GNR), que deu cumprimento a 11 mandados de busca, foi anunciado esta sexta-feira.

Numa nota de imprensa, o Comando Territorial da GNR de Coimbra refere que os suspeitos, com idades entre os 30 e os 63 anos, foram detidos na quinta-feira, por suspeita do tráfico de droga nos concelhos de Coimbra, Cantanhede e Soure.

No âmbito de uma "investigação por tráfico de estupefacientes, que durava há cerca de nove meses", os militares "deram cumprimento a 11 mandados de busca, quatro domiciliárias e sete em veículos", adianta a GNR na mesma nota.

Nesta ação policial foram apreendidas 675 doses de heroína, 405 euros em numerário, 243 doses de cocaína, 34 doses de canábis, 24 doses de MDMA, 23 doses de haxixe, três doses de ecstasy, quatro pés de canábis e 18 sacos de embalamento.

Cinco cartões SIM, 14 telemóveis, uma arma, uma arma elétrica, um bóxer, uma balança, um computador e uma câmara de gravação constam também na lista de apreensões.

No âmbito desta operação foram, paralelamente, constituídas arguidas e sujeitas a termo de identidade e residência duas mulheres, de 40 e 57 anos.

Já os quatro suspeitos deverão ser ouvidos esta tarde no Tribunal Judicial de Coimbra.

A GNR deu ainda nota de que a operação, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Montemor-o-Velho, contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) do Comando Territorial de Coimbra, e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Coimbra.