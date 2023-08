Chuva no Minho e Douro Litoral. Perigo máximo de incêndio em mais de 40 concelhos

Devido ao tempo quente mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança apresentam esta sexta-feira um perigo máximo de incêndio rural.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em perigo muito elevado vão estar mais de 80 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, Viseu, Guarda, Porto, Aveiro, Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Bragança.

Em perigo elevado de incêndio encontram-se vários concelhos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria, Guarda, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Beja, Évora e Faro

Para esta sexta-feira, estão previstos períodos de céu muito nublado, geralmente muito nublado no Minho e Douro Litoral, com ocorrência de períodos de chuva.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Vila Real) e os 20 (no Porto, Viseu, Coimbra e Faro) e as máximas entre os 25 (em Viana do Castelo) e os 32 (em Castelo Branco, Santarém, Beja e Faro).