Campanha de cereais outono/inverno é a pior de sempre devido à seca

A colheita de cereais para grão, que já está concluída, foi a pior de sempre para todas as espécies, num ano agrícola novamente marcado pela seca, revelou nesta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O ano agrícola é, novamente, marcado pela seca, que atinge 96,9% do território do Continente, sendo que 34,4% dos quais estão em seca severa ou extrema (a Sul do Tejo).

De acordo com o mesmo documento, a "escassa produção de matéria verde para o pastoreio" levou a uma antecipação da suplementação da pecuária em regime extensivo, recorrendo a alimentos conservados.