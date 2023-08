Atropelamento mortal interrompe circulação na Linha do Oeste

A circulação na Linha do Oeste está suspensa nos dois sentidos entre Outeiro e Caldas da Rainha, devido a um atropelamento mortal na zona de Vale Francos, concelho do Cadaval, segundo fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

A IP referiu que a circulação está suspensa desde as 19h53, entre as estações do Outeiro e Caldas da Rainha.

O atropelamento ferroviário ocorreu na zona de Vale Francos, concelho do Cadaval, distrito de Lisboa.

Em declarações à Renascença, o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários do Cadaval revela que uma pessoa morreu.

A vítima é um jovem de 26 anos do sexo masculino.

Às 22h25 a circulação ainda estava interrompida na Linha do Oeste.