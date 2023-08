Amnistia de condutores "é populismo rasteiro"

"Estão tão atrasados com o processamento das contra-ordenações, há tantos problemas burocráticos e tanta incapacidade de gestão das contra-ordenações que esta amnistia, na verdade, não é uma amnistia aos condutores, mas tem um beneficiário efetivo que é a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que não é capaz de processar os milhares e milhares de processos de contra-ordenação", remata.

O presidente da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACAM), Manuel João Ramos, critica a lei da amnistia concedida aos automobilistas punidos com inibição de conduzir por infrações cometidas até 19 de junho.

Apesar da amnistia, a multa não é apagada, fica no(...)

A lei da amnistia foi decretada pelo parlamento no dia dois de agosto deste ano, no âmbito da visita do Papa Francisco a Portugal por ocasião da Jornada Mundial da Juventude.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária avançou ao jornal Público que o perdão aplica-se a todos os automobilistas, apesar da idade. Os condutores infratores poderão recuperar a carta de condução, mas terão de pagar a multa.