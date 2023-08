"Taxa Zero ao Volante". Nova campanha usa óculos que simulam perda de visão

Dezenas de condutores foram parados na primeira ação de fiscalização da campanha "Taxa Zero ao Volante" da PSP, GNR e da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ASNR) que começou pela esta tarde na Avenida de Ceuta, em Lisboa.

Depois de vistos os documentos pelos agentes da PSP e de feito o teste ao álcool no sangue, os condutores são abordados por elementos da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária para experimentar uns óculos que simulam a visão de quem ingeriu demasiado álcool. Maria do Carmo, à Renascença, diz que "é mesmo impossível conduzir com uma visão assim” e defende que conduzir embriagado é um crime que coloca em risco várias vidas. Também Kadir Issa defende ser lamentável que quem beba álcool se ache capaz de conduzir. “Não vejo nada com os óculos. O importante quando se vai consumir álcool é não levar carro, chamar boleia e ir”, diz Kadir.

A subcomissário da divisão de transito da PSP de Lisboa, Cátia Brás, sublinha que o grande objetivo desta campanha é “alertar e consciencializar os condutores que devem abster-se de beber álcool antes de conduzir e mostrar que, às vezes, as consequências são mesmo fatais". "A segurança depende de todos”, diz.

"O álcool e o excesso de velocidade são das principais causas de acidentes na estrada”, relembra. “Estamos em agosto. É um mês de calor onde ocorre um aumento no consumo de álcool até mesmo em festas e locais de divertimento... e os riscos aumentam”, explica, à Renascença.

Joana Capitão, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, sublinha o facto desta campanha mostrar o o álcool faz à visão no momento de condução. “É importante que as pessoas fiquem conscientes...E elas estão a reagir", confirma. "Dizem-me: 'eu não conseguia conduzir assim' – e eu, em resposta, peço para, por favor, se um dia beber não conduza”, conta.

A campanha "Taxa Zero ao Volante" vai estar na estrada até 23 de agosto. Vai passar pelo IC20- KM7- no sentido Almada/Costa da Caparica, no distrito de Setúbal, pela Avenida Saraiva Carvalho, na Figueira da Foz, pela A4, na Praça de Portagens de Amarante, e na Rotunda da Cadeia, em Faro.