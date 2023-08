Rebentamento de conduta provoca inundação em Lisboa

“Há registo de alguns danos por água através da Avenida da República. Algumas lojas situadas no centro comercial sofreram danos, nomeadamente uma sapataria e uma loja de vestuário, bem como nos pavimentos de madeira em algumas lojas", disse aos jornalistas o subchefe principal do Regimento Sapadores de Lisboa, José Marques.

A ruptura aconteceu junto à entrada do túnel da Avenida João XXI, nas imediações do Campo Pequeno.

"No total, há registo de danos em sete lojas. Seis nas galerias do Centro Comercial do Campo Pequeno e numa loja nas imediações da ruptura, situada na Avenida Defensor de Chaves”, disse aos jornalistas o subchefe principal do Regimento Sapadores de Lisboa", referiu a mesma fonte.



Os técnicos da EPAL deslocaram-se ao local e procederam ao corte total da água na zona naquela zona de Lisboa.

Em declarações aos jornalistas pelas 21h00 desta quinta-feira, o subchefe principal do Regimento Sapadores de Lisboa disse que a EPAL estava a iniciar "os trabalhos de reparação da conduta" que, segundo as previsões, "vão demorar algumas horas".

Esta zona irá ficar condicionada ao tráfego, num dos sentidos da Avenida João XXI e também num dos sentidos da Avenida Defensor de Chaves, até que os elementos da higiene urbana da Câmara de Lisboa concluam os trabalhos de limpeza do pavimento.

[notícia atualizada às 21h28]