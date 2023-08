MAI alerta para novo pico de calor e risco máximo de incêndio

O ministro da Administração Interna alertou esta quinta-feira para um novo período de risco máximo de incêndios: de domingo a sexta-feira da próxima semana.

“Entre o dia 20 e o dia 25 de agosto vamos ter de novo temperaturas muito quentes e momentos de seca extrema no país e é muito importante que todos evitem o uso do fogo”, disse o governante na serra de Montejunto.

“O apelo que faço é para que mais uma vez se procure evitar o uso do fogo, seja para uso doméstico, agrícola, florestal, seja no uso de máquinas agrícolas ou florestais”, reforçou

Os ministros da Administração Interna e da Defesa visitaram esta quinta-feira a serra de Montejunto, para contactar com o dispositivo preparado no âmbito da Diretiva Integrada de Vigilância e Deteção de Incêndios Rurais 2023 (DIVDIR), bem como com a vertente de investigação de causas de incêndios.

José Luís Carneiro recusou fazer balanços sobre a aérea ardida na sequência de incêndios florestais, devido a ainda ser uma altura “no meio do verão”, revelando, no entanto, o número de patrulhas realizadas no âmbito da fiscalização.

“Nós estamos a falar de 51. 000 patrulhas realizadas entre janeiro e a sexta-feira passada. Estamos a falar do empenhamento de milhares de militares, centenas e milhares que são, digamos, centenas das forças armadas e milhares que são da Guarda Nacional Republicana empenhados na fiscalização, repito fiscalização aérea, fiscalização terrestre, patrulhas regulares”, disse.