Um incêndio que deflagrou desta quinta-feira, em Penacova, no distrito de Coimbra, está a mobilizar 200 bombeiros e sete meios aéreos.

O alerta de fogo foi dado pelas 16h30, indica o site da Proteção Civil.

As chamas estão a consumir uma área de mato, na freguesia de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego.

Pelas 17h30, estavam no terreno 206 operacionais, apoiados por 52 viaturas e sete meios aéreos.