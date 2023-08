Hospital de Braga começa em outubro a tratar "doença dos pezinhos"

O Hospital de Braga vai começar a realizar, a partir de outubro, tratamentos aos doentes com paramiloidose, conhecida como a "doença dos pezinhos", foi esta quinta-feira anunciado.

Os tratamentos serão prestados ao abrigo de um protocolo que a unidade minhota estabeleceu com o Centro Hospitalar Universitário de Santo António, no Porto.

"Os doentes com esta patologia, que residem na área abrangente do Hospital de Braga, poderão realizar os seus tratamentos mais perto de casa, evitando fazer centenas de quilómetros de três em três semanas", sublinha.

Para a unidade hospitalar, este é "um cenário bastante positivo para todos".

"Evita que o utente tenha de se deslocar muito além da sua zona de residência e liberta os serviços dos principais centros de referência nacional, que dão resposta a esta patologia", refere a diretora clínica Paula Vaz Marques.

O Hospital de Braga iniciará a administração da medicação endovenosa a 18 doentes, no Hospital de Dia Médico. Já as consultas de acompanhamento continuam a ser realizadas no Centro Hospitalar Universitário de Santo António.