Homem detido após matar o pai com arma branca em Peniche

Um homem com 21 anos foi detido ao início da noite de quarta-feira em Peniche, distrito de Leiria, depois de matar o pai com uma arma branca, na sequência de uma discussão, anunciou esta quinta-feira a PSP.

Numa nota, a PSP relatou ter sido chamada devido a uma desordem numa artéria da cidade de Peniche e, quando chegou ao local, encontrou o suspeito "com vestígios de sangue em todo o corpo e, a uma pequena distância, o seu pai, prostrado no solo, a ser socorrido pelos bombeiros".

O óbito da vítima, com 44 anos, foi declarado no local, acrescentou a PSP.

A PSP revelou ainda que, segundo testemunhas no local, a altercação entre o filho e o pai "começou no interior da residência, tendo-se prolongado e terminado na via pública". .

O detido foi assistido na unidade de Peniche do Centro Hospitalar do Oeste a "ferimentos provocados pela arma branca de que era portador", antes de recolher às celas de detenção para ser presente às autoridades judiciais para primeiro interrogatório.

A investigação deste crime passou para a alçada da Polícia Judiciária.