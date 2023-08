Cabaz de alimentos essenciais atinge preço mais baixo desde novembro de 2022

A 16 de agosto, o cabaz de bens essenciais da DECO Proteste atingiu o valor mais baixo não só do ano, mas desde 16 de novembro de 2022, fixando-se nos 209.82 euros. Preço total do cabaz caiu 24 euros desde março, mas continua mais caro do que em 2022.

Apesar de não ter estado tão barato este ano e de ter caído 0.34% desde a semana anterior, o cabaz de bens essenciais está 1,48% mais caro do que no período homólogo.

A 17 de agosto de 2022, o mesmo cabaz custava 206.77 euros e estava longe de ser o mais barato do ano. Isso aconteceu a 9 de março de 2022, quando o cabaz custou 183.64 euros.

A 23 de fevereiro de 2022, o mesmo cabaz custava cerca de 26 euros a menos, totalizando 183.63 euros. Apesar de esta diferença ainda ser acentuada, o preço total do cabaz desceu quase 24 euros desde 15 de março, o dia em que foi mais caro este ano, quando custou 233.62 euros.

Já o cabaz exclusivo de produtos com IVA zero fixou-se esta semana nos 127.15 euros. Este é um valor mediano entre os valores registados neste conjunto de 41 produtos este ano. O valor mais baixo deste cabaz específico registou-se a 2 de agosto, quando custou 126.34 euros.