Braga. Nova residência para estudantes com quartos entre 450 e 620 euros

Uma nova residência privada para estudantes em Braga vai entrar em funcionamento em 1 de setembro, com um total de 294 quartos, cujo preço varia entre os 450 e os 620 euros, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a Andy Student Living refere que a residência está localizada a cinco minutos a pé do campus de Gualtar da Universidade do Minho.

Acrescenta que, "os quartos vêm já com tudo incluído" (luz, água, gás e internet) e há várias opções, desde quartos individuais com zonas comuns para dois, ao estúdio, passando pelo quarto individual com casa de banho.

Diz ainda que há salas de estudo e ginásio, cozinhas comuns, cafetaria e bar, pátio, jardins e uma zona interior de lounge.

Trata-se, acrescenta a Andy Student Living, de "uma alternativa à progressiva diminuição da oferta de alojamento privado que se tem sentido para estudantes, combatendo a falta de alojamento de qualidade e alojamento sem recibo de arrendamento".