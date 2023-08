ASAE apreende 5 toneladas de frutas e produtos hortícolas

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu cerca de cinco toneladas de produtos hortofrutícolas nas últimas semanas, no âmbito de várias operações de fiscalização nos mercados abastecedores, a nível nacional, anunciou hoje a entidade.

Em comunicado enviado às redações, a ASAE informou que apreendeu "4.910,5 kg de produtos hortofrutícolas no valor total de 11.390 euros e ainda seis instrumentos de pesagem no valor total de 3.650", no âmbito de várias operações direcionadas aos mercados abastecedores do país, levadas a cabo nas últimas semanas.

O objetivo foi "verificar o cumprimento das regras de higiene, segurança alimentar e de qualidade, bem como os requisitos específicos aplicáveis aos produtos hortofrutícolas e pescado".

A ASAE explicou que "foram fiscalizados 215 operadores económicos, tendo sido instaurados 16 processos de contraordenação".

As principais infrações detetadas prendem-se com a falta de controlo metrológico, a falta de indicações obrigatórias nos produtos hortícolas e fruta, designadamente no que se refere à sua variedade, origem e categoria, e a falta de mera comunicação prévia.