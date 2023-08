Mais de 200 bombeiros e 12 meios aéreos combatem incêndio em Leiria

Mais de 200 operacionais e 12 meios aéreos combatem um fogo que deflagrou na freguesia de Caranguejeira, em Leiria, no mesmo local que foi alvo de incêndio há poucos dias.

Segundo fonte do comando de operações à Renascença, as chamas estão a consumir uma zona de mato de difíceis acessos, com uma frente ativa na zona de Casal Vermelho, muito próxima do local onde na semana passada esteve ativo um outro incêndio.

O fogo está a consumir uma zona de floresta sem colocar habitações em risco.



Pelas 17h40, estavam mobilizados 216 operacionais, apoiados por 60 viaturas e 12 meios aéreos.

Esta é a situação que mais preocupa de momento, depois do incêndio em Loures, no distrito em Lisboa, ter entrado em fase de resolução. No local continuam 125 operacionais e 44 meios terrestres.

[notícia atualizada às 17h40]