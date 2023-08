JMJ originou quase 20 mil notícias numa semana em Portugal

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) gerou "quase 20 mil notícias numa semana" em Portugal, com mais de 532 horas nas televisões de sinal aberto e cabo, de acordo com dados do Clipping Mediamonitor da Marktest esta quarta-feira divulgado.

Durante a semana em que decorreu o evento - entre 1 e 6 de agosto - foram publicadas 19.426 notícias sobre o tema nos meios de comunicação social portugueses, o que confirma o "grande impacto mediático do evento que trouxe a Lisboa o Papa Francisco e que nalguns dias dominou quase por completo a agendas das redações dos media nacionais", lê-se no comunicado.

Segundo a mesma fonte, só nas televisões de âmbito nacional, em sinal aberto ou nos canais informativos por cabo, foram emitidas mais de 532 horas de notícias, reportagens e diretos relacionados com a cobertura das JMJ entre os dias 1 e 6 de agosto.

A CNN Portugal (1.526 notícias), SIC Notícias (1.515) e RTP3 (1.258), de acordo com os dados, "foram os canais que mais espaço dedicaram ao tema, sendo que os dois primeiras se destacaram com mais de 100 horas de emissão cada um sobre este tema".

No total, os canais de televisão emitiram 7.373 notícias. Trata-se de um "volume" que, na segmentação por tipo de media, "só foi ultrapassado pelos meios "online", que publicaram 8.391 notícias".

Nas estações de rádio, foram identificadas pelo Clipping Mediamonitor 2.422 peças e na imprensa nacional 1.240 notícias.

Por rádios, "a Antena 1 foi a estação que mais tempo dedicou ao tema, com 748 notícias e 54 horas de emissão", enquanto na imprensa "o Correio da Manhã foi o título que mais espaço dedicou às JMJ, com 90 artigos". Nos meios "online", "o destaque foi assumido pelo Notícias ao Minuto, com 413 notícias".

"Na análise ao evolutivo de notícias publicadas ao longo da semana é também possível verificar que os primeiros dois dias do Papa Francisco em Portugal (2 e 3 de agosto) foram aqueles que suscitaram o maior número de notícias (3.373 e 3.442, respetivamente) e maior tempo de emissão nas rádios e televisões (mais de 112 horas em cada um dos dias)", adianta a Marktest.

A JMJ, o maior evento da Igreja Católica, realizou-se este ano de 1 a 6 de agosto em Lisboa.