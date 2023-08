Governo diz que novos radares visam reduzir a sinistralidade e não a caça à multa

A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, garante que que os 37 novos radares - em funcionamento a partir de setembro - 12 deles, de velocidade média, visam evitar comportamentos de risco e não a caça à multa.

Patrícia Gaspar fala num investimento crítico de 6 milhões de euros. Despesa que diz justificar-se, tendo em conta o impacto positivo de radares mais antigos na redução da mortalidade nas estradas - um objetivo renovado com a instalação dos novos aparelhos de controlo de velocidade

“O nosso objetivo não é castigar os condutores, o nosso objetivo não é aumentar receitas com as multas que daqui possam surgir”, diz a governante, mas sim “dissuadir comportamentos de risco”.

De acordo com Patrícia Gaspar, “nos locais onde nos últimos 7 anos estes radares têm estado a funcionar, nós conseguimos reduzir em 74% o número de vítimas”.

“Isto é um sinal inequívoco de que os radares dão um contributo fundamental para a redução da sinistralidade”, realça.

Radares com sinalética própria

A partir do dia 1 de setembro há novos radares de controlo de velocidade média a funcionar no país. Ao todo haverá mais 37 aparelhos, com destaque para os que medem a velocidade média, que serão 12, sendo que o distrito do Porto vai ser o mais “vigiado”.

Os radares de velocidade média terão, nas estradas portuguesas, uma sinalética própria: o sinal de trânsito H42.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal, ao contrário dos radares fixos e móveis, os de velocidade média não indicam a velocidade instantânea dos veículos, mas antes calculam se os mesmos andaram mais depressa do que o permitido entre dois pontos de um determinado trajeto.

O novo radar deteta a velocidade do veículo num primeiro equipamento e depois volta a registar a velocidade num segundo equipamento, cabendo ao sistema calcular o tempo e a velocidade média entre estes dois pontos.